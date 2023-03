Unieuro, super offerta su una soundbar Samsung a 2.1 canali

Con gli Sconti Solo Online della settimana targati Unieuro, la catena di distribuzione propone una super offerta su una soundbar a marchio Samsung a 2.1 canali, su cui è possibile risparmiare il 45% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della soundbar Serie B HW-B550, che viene proposta a 163 Euro, in calo del 45% rispetto ai 299,90 Euro di listino. Il marketplace dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 54,33 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero tramite PayPal e Klarna.

La soundbar in questione supporta il Dolby Audio ed include un subwoofer wireless, in grado di garantire bassi ricchi e profondi anche grazie al sistema Bass Boost che li potenzia. Con la tecnologia DTS Virtual X, invece, il software crea un audio 3D che riempie lo spazio sonoro della stanza non solo in profondità ma anche in altezza. Presente anche una modalità da gioco: collegando una console si può accedere ad impostazioni audio ottimizzate per i vari titoli, a cui si aggiunge la tecnologia di eliminazione del crosstalk che rimuove i rumori fastidiosi per offrire un audio nitido in ogni direzione.

Le promozioni della settimana di Unieuro saranno disponibili ancora per pochi giorni e come sempre vi invitiamo ad approfittarne per non lasciarvele sfuggire.