Unieuro, super sconti su un'aspirapolvere ed un purificatore Dyson

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Unieuro ha lanciato oggi il nuovo volantino, che porta con se tantissime promozioni su un'ampia gamma di dispositivi d'elettronica ed informatica. Tra le tante offerte troviamo anche vari prodotti a marchio Dyson, su cui viene proposto uno sconto fino al 43%.

L'aspirapolvere Dyson V8 Motorhead senza sacchetto è disponibile a 249 Euro, il 24% in meno rispetto ai 329 Euro di listino, con un risparmio quindi di 80 Euro netti. Unieuro dà anche la possibilità di aggiungere l'assistenza per 12 mesi a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 39,99 Euro. La consegna a domicilio è gratuita, così come il ritiro in negozio, ed è anche possibile effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal.

Molto interessante anche l'offerta proposta sul purificatore Dyson Pure Cool Me, che passa da 349,90 Euro di listino a soli 199 Euro, con un risparmio del 43%. Il purificatore garantisce una potenza di purificazione dell'aria di 925,2 m3/h con un'emissione acustica di 59 dB e 10 tassi di velocità. Anche in questo caso, è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva di 12 mesi a 39,99 Euro con consegna a domicilio e ritiro in negozio gratuito.