Unieuro, super sconto su aspirapolvere Dyson: costa 200 Euro in meno!

In aggiunta agli sconti Dyson di Mediaworld di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, troviamo un’offerta molto interessante anche proposta da Unieuro su un’altra scopa elettrica del marchio inglese, su cui è possibile risparmiare 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della Dyson V10 Absolute, che viene proposta a 399 Euro, rispetto ai 599 Euro imposti dal marchio inglese. Unieuro permette anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 133 Euro a tasso zero ed interessi zero, da pagare con Klarna o PayPal direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine. Possibile scegliere la consegna a domicilio, che viene garantita tra il 29 Settembre ed il 1 Ottobre 2023, o il ritiro in negozio a tasso zero ed interessi zero.

Tramite la scheda è possibile anche aggiungere l’assistenza extra della durata di 12 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi ed ha un prezzo di 76,99 Euro da aggiungere a quello richiesto per l’aspirapolvere.

Il Dyson V10 Absolute è dotato di un motore di digitale che raggiunge i 125mila giri al minuto generando la stessa aspirazione di un aspirapolvere con filo. La batteria al litio garantisce invece un’autonomia fino a 60 minuti con 3,5 ore di ricarica, mentre il sistema di filtraggio aggiuntivo intrappola il 99,97% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron.