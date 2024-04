Unieuro: super sconto su aspirapolvere senza filo Dyson, ma per poche ore!

Parallelamente ai nuovi sconti solo online di Unieuro, la catena di distribuzione con gli Unieuro Specials propone anche un’offerta molto interessante e degna di nota su un’aspirapolvere a marchio Dyson, su cui si può risparmiare più di 100 Euro.

Si tratta della Dyson V8, l’aspirapolvere senza filo che è disponibile al prezzo di 279 Euro, 120 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 399 Euro. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 93 Euro al mese con Klarna o PayPal, e garantisce la consegna a domicilio a stretto giro di orologio (tra il 24 ed il 28 Aprile 2024) effettuando l’ordine in giornata odierna. Disponibile anche il ritiro in negozio, ma chiaramente in questo caso la disponibilità è legata al punto vendita che si sceglie. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Trattandosi di un’offerta a tempo, come sempre in casi analoghi, consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio.