Unieuro: super sconto sulla confezione con quattro AirTag di Apple

Promozione a sorpresa lanciata da Unieuro in giornata odierna sulle AirTag di Apple. Si tratta quasi di un unicum, dal momento che raramente avevamo visto riduzioni di questo tipo sul localizzatore Bluetooth del colosso di Cupertino, soprattutto se si tiene conto che stiamo parlando della confezione da quattro.

Il pacchetto può essere acquistato ad 89 Euro, con una riduzione del 25% rispetto ai 119 Euro di listino imposti dalla società. Si tratta di un'offerta a cui si può accedere solo online, e viene data anche la possibilità di effettuare la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratuito.

E' anche possibile scegliere la cassa veloce PayPal, per effettuare il pagamento in totale sicurezza tramite la piattaforma.

Approfittiamo di questa promozione per ricordarvi che sulle nostre pagine è disponibile la recensione delle AirTag, che hanno riscosso subito un successo importante sui principali store, al punto che nelle prime settimane di disponibilità erano difficili da trovare.

Se volete capire come funzionano gli AirTag di Apple e come sfruttano la rete iCloud per localizzare un oggetto smarrito, invece, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento a cura di Andrea Zanettin. Ricordiamo che è anche possibile acquistare le AirTag in confezioni da una, ma la promozione di Unieuro è sicuramente più conveniente.