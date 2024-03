Unieuro: super sconto su TV Samsung da 55 pollici, si risparmiano 250 Euro!

Con le nuove offerte solo online di Unieuro, la catena di distribuzione propone un’offerta molto interessante su un TV Samsung da 55 pollici, su cui si può risparmiare la bellezza di 250 Euro rispetto al prezzo di listino, fino a domenica 10 Marzo 2024.

Il modello interessato è il Samsung Serie 7 TV UE55CU7170UXZT da 55 pollici, che è disponibile a 449 Euro, in calo di 250 Euro rispetto ai 699,90 Euro imposti dal produttore, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 149,66 Euro con Klarna o PayPal: tali opzioni si possono scegliere direttamente al momento del pagamento.

Il televisore in questione è dotato di un pannello da 55 pollici Crystal UHD 4K a LED con risoluzione di 3840x2160 pixel, ed è basato sul processore Crystal 4K. Presenti anche i sintonizzatori per il segnale DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, mentre come sistema operativo troviamo Tizen OS.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 10 ed il 14 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è sempre gratuito ma la data varia a seconda del punto vendita scelto.