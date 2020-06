Unieuro svela l'imminente Bastard Black Friday: si prevedono molti sconti

Giusto qualche giorno fa ci chiedevamo quando le note catene di elettronica avrebbero iniziato a parlare di "Black Friday" quest'anno. Ebbene, adesso lo sappiamo, dato che Unieuro ha annunciato ufficialmente l'imminente Bastard Black Friday, sottotitolo Summer Edition.

Infatti, accedendo al sito ufficiale di Unieuro, compare, oltre a un banner contenente l'immagine che potete vedere in copertina, la scritta "Sta per arrivare un Black Friday che non puoi perderti! Dalle 8:30 del 26 giugno all'8 luglio". Insomma, l'evento è praticamente alle porte: mancano due giorni al momento in cui scriviamo. L'iniziativa durerà più di 10 giorni, quindi ci aspettiamo numerosi sconti.

Recentemente la nota catena ha effettuato svariate "battaglie all'ultimo sconto", come quella legata allo smartphone Samsung Galaxy A71. Non ci sono ancora anticipazioni riguardanti i prodotti coinvolti, ma, visto anche il nome dell'iniziativa, potrebbero esserci offerte "aggressive" un po' su tutte le tipologie di prodotti in vendita da Unieuro, dai dispositivi mobili ai notebook, passando magari per i videogiochi. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che c'è già stata un'altra catena a lanciare degli sconti chiamati "Black Friday d'Estate", ovvero Euronics. In quel caso, abbiamo già parlato su queste pagine dei migliori smartphone in sconto e di molto altro. Insomma, è proprio giunta l'ora del "Black Friday estivo": vedremo cosa si inventerà Unieuro.