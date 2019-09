Unieuro, svelato in anticipo il nuovo volantino di fine Settembre

A due giorni dalla pubblicazione ufficiale, è stato svelato in rete in anteprima il nuovo volantino di Unieuro, battezzato "Passione Casa", che entrerà in vigore dal 20 Settembre e sarà valido fino al 10 Ottobre. A dispetto del nome, però, nelle promozioni figureranno anche prodotti d'elettronica ed informatica.

Ad esempio, a 449 Euro sarà possibile portare a casa la TV Samsung a lED Ultra HD 4K UE50RU7090 con diagonale di 50 pollici, rispetto ai 529 Euro di listino, mentre il modello UE75RU7170 da 75 pollici con 4K HDR10+ supportato passa da 1.599 a 1.299 Euro, per un risparmio netto di 300 Euro pari al 18%. Tra i tv in offerta troviamo anche il TV NanoCell TV di LG con schermo da 65 pollici 4K ad 899 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1.399 Euro precedenti, che si traduce in un risparmio del 35%.

Dal fronte dei PC e laptop, il notebook da gaming Acer Nitro AN5155476QB con processore Intel Core i7, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 e sistema operativo Windows 10 può essere acquistato a 1.199,99 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1.399 Euro di listino.

Tra le offerte troviamo anche il Kobo Libra H20 di Rakuten, il popolare ebook reader con touchscreen E Ink HD da 7 pollici e protezione all'acqua, che può essere acquistato a 179,99 Euro.

Per tutte le altre promozioni vi invitiamo a restare collegati su queste pagine.

