Unieuro Switch Off DVB-T2, TV LG 4K da 50 pollici in sconto al 22% in meno

Dopo aver analizzato l'iniziativa "Offerte Solo Online" di Unieuro, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate dalla nota catena in campo tech. Infatti, risulta interessante analizzare l'offerta legata a un televisore 4K di LG.

Approfondendo ulteriormente il tutto, il modello LG 50UP78006LB, che tra l'altro è uscito nel 2021 (e viene infatti indicato come "Novità"), ha ora un prezzo pari a 499,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il prezzo del prodotto sarebbe di 649 euro. Questo significa che lo sconto è del 22%, quindi è possibile risparmiare 149,10 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

In ogni caso, lo sconto rientra nell'iniziativa promozionale "Switch Off TV" di Unieuro, che resterà attiva fino al 14 ottobre 2021. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si fa riferimento al "nuovo digitale terrestre", nonostante lo switch off al DVB-T2 sia stato rinviato. Tuttavia, ricordiamo che presto partiranno le trasmissioni in MPEG-4 in Italia, che rappresentano un primo passo importante verso il DVB-T2.

In questo contesto, chiaramente il televisore coinvolto nella promozione dispone del supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per il resto, il modello presenta un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché 2 porte HDMI e il sistema operativo webOS (dunque non mancano le classiche funzionalità smart).

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a partire da 582,03 euro. MediaWorld, invece, venderebbe il televisore a 499 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a un buon numero di persone.