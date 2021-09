Unieuro Switch Off, TV 4K Sony 2021 in offerta al 33% in meno

Dopo aver analizzato le offerte "Da Non Perdere" di Unieuro, torniamo ad approfondire gli sconti in ambito tech lanciati dalla popolare catena. Infatti, Unieuro ha lanciato una promozione su un TV 4K di Sony uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA 4K KD-43X89J ora costa 699,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro, grazie a una promozione relativa all'iniziativa "Switch Off TV" di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 14 ottobre 2021. In ogni caso, dal portale della nota catena apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1049 euro. Lo sconto risulta dunque del 33%, per un risparmio pari a 349,10 euro.

Insomma, capite bene che più di qualche utente potrebbe trovare interessante l'offerta, considerando anche il fatto che il televisore coinvolto è arrivato di recente sul mercato. Per citare qualche caratteristica relativa al prodotto, il pannello ha una diagonale di 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android e non mancano 4 porte HDMI e il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico prodotto sui portali ufficiali degli altri principali store online, ma non siamo riusciti a trovarlo né per quel che riguarda MediaWorld né per quel che concerne Amazon Italia. Insomma, l'offerta di Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a qualcuno (contate tuttavia che la disponibilità del prodotto potrebbe risultare limitata, ma eventualmente non manca il tasto per farsi notificare).