Unieuro Switch Off TV: spiegazioni sul DVB-T2 e offerte su decoder e TV

Il tanto atteso arrivo dello standard DVB-T2 sta creando non poca confusione agli utenti. Unieuro ha dunque deciso di "correre in soccorso" di coloro che non hanno ancora ben capito come prepararsi al "nuovo digitale terrestre". L'obiettivo è quello di consentire a tutti di effettuare un acquisto consapevole, tra decoder e TV pronti per il DVB-T2.

L'iniziativa, annunciata a più riprese in questi giorni tramite i canali social, prevede il lancio di una pagina ufficiale sul portale ufficiale di Unieuro, che "racchiude" un po' tutto quello che c'è da sapere in merito ai prossimi cambiamenti in termini di digitale terrestre. Certo, su queste pagine abbiamo già trattato molteplici volte il calendario dello switch off relativo al DVB-T2, ma dato che il 1 settembre 2021, prima data da "tenere d'occhio", si avvicina, ottenere ulteriori informazioni direttamente da una delle catene più note nel nostro Paese non fa di certo male.

Per il resto, Unieuro ha colto ovviamente l'occasione per lanciare delle promozioni legate a televisori e decoder che risultano già pronti per il nuovo standard. Più precisamente, a questa pagina è possibile accedere a un lista dei decoder DVB-T2 proposti dalla nota catena, mentre tramite quest'altra pagina si può dare un'occhiata ai televisori disponibili.

Inoltre, nella parte inferiore del sito Web dedicato all'iniziativa compare la sezione "Alcune offerte in evidenza per te". Al momento in cui scriviamo, quest'ultima include svariati sconti relativi a televisori. Le offerte sono probabilmente destinate a cambiare con il passare del tempo, a seconda delle iniziative promozionali lanciate da Unieuro.