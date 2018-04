Unieuro taglia l'IVA fino al 30 Aprile su una spesa minima di 300 Euro

Dopo aver regalato un biglietto aereo andata e ritorno, Unieuro ha lanciato un nuovo volantino in cui annuncia che da oggi, 27 Aprile, fino al 30 del mese taglierà l'IVA a fronte di una spesa minima di 300 Euro.

Lo scorporo dell'IVA, però, sottolinea Unieuro, è pari ad uno sconto del 18,04 per cento sul prezzo di vendita. Sono esclusi dall'iniziativa i grandi elettrodomestici ad incasso, software, console, accessori, i prodotti a marchio DYSON con codici DYSSUPERSONIC, DYS360EYE, DYSV10ABSOLUTE, DYSV10FLUFFY, DYSV10MOTORHEAD ed iROBOT con codici IRO875, IRO966, IRO980.

Nella promozione non rientrano nemmeno pellet, dispositivi a marchio DJI, carte regalo, prodotti Apple a marchio iPhone ed Apple Watch, ed i TV con codice GOL55B8, GOL55C8, GOL55E8, SONKD55AF8, GOL65B8, GOL65C8, GOL65E8, GOL65W8, SONKD65AF8 e GOL77C8.

Ad esempio, la televisione Samsung UE49MU6120 da 49 pollici 4K Ultra HD, può essere portata a casa a 408,98 Euro, la lavatrice LG F4J5TN3W da 8 chilogrammi a 311,44 Euro ed il notebook HP 15-BS514NL a 450,77 Euro.

Per tutti i dettagli della promozione, inclusi i punti vendita in cui è accessibile la promozione, vi rimandiamo alla pagina ufficiale, raggiungibile attraverso questo indirizzo.



