Unieuro taglia l'IVA su migliaia di prodotti, solo oggi 18 Novembre 2021

Mentre continua il Black Friday di Mediaworld, oggi è l'ultimo giorno del Manà Manà Black Friday di Unieuro, che nel frattempo ha lanciato una super promozione a tempo. Solo per la giornata di oggi, 18 Novembre 2021, la catena di distribuzione taglia l'IVA su migliaia di prodotti.

La maggior parte delle promozioni riguardano elettrodomestici e prodotti per la casa, come lavatrici, macchine per il caffè, ferri da stiro ed altro, ma non mancano i dispositivi d'elettronica di nostro interesse.

Nella fattispecie, segnaliamo una doppia promozione su due tv Philips. Il Philips 5500 43PFS5505 da 43 pollici è disponibile a 272,92 Euro, il 36% in meno rispetto ai 429 Euro di listino, mentre il 6600 32PH6605 da 32 pollici viene proposto a 233,92 Euro, con un risparmio del 29% se si tiene conto che di listino costa 329,90 Euro. L'LG 55UP78006LB da 55 pollici invece passa a 530,32 Euro, con un risparmio del 37%, mentre la Samsung UE43TU7090U da 43 pollici è disponibile a 335,32 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone e tablet, invece, l'Oppo Find X3 Lite viene proposto a 257,32 Euro, il 48% in meno rispetto ai 499,99 Euro imposti dal produttore. Il Samsung Galaxy Tab S7 FE invece è disponibile a 506,92 Euro.

Presente tra gli sconti anche il robot aspirapolvere Rowenta Explorer RR7427 della Serie 60, a 272,92 Euro, rispetto ai 449 Euro di listino.

La lista completa degli sconti validi solo oggi 18 Novembre 2021 può essere consultata attraverso questo indirizzo.