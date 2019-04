Unieuro taglia l'IVA su tutti i prodotti fino al 28 Aprile

Altra interessante promozione lanciata da Unieuro. In occasione del weekend del 25 Aprile, la popolare catena di distribuzione d'elettronica italiana ha deciso di tagliare l'IVA su tutti i prodotti con prezzo di almeno 299 Euro fino al 28.

Si tratta di un'opportunità molto interessante per portare a casa i prodotti in lista desideri, ma anche per approfittarne per fare un regalo ad una persona cara o alla mamma, in vista della Festa della Mamma.

Rientrano nell'offerta tutti i prodotti ad esclusione di quelli presenti nel volantino in corso e nello speciale Ignis. Unieuro precisa anche che lo sconto non sarà applicato ai modelli di iPhone, i prodotti a marchio Dyson, iRobot, DJI e quelli dell'operatore telefonico Tre, oltre a tutte le console da gioco.

Lo scorporo dell'IVA al 22% è inoltre pari ad uno sconto del 18,04% sul prezzo originale di vendita.

Per tutte le informazioni del caso, e per ottenere un preventivo sullo sconto applicato ai prodotti d'interesse, vi rimandiamo come sempre sul sito web ufficiale di Unieuro. L'offerta non è cumulabile con quelle offerte dagli Sconti Solo Online.

