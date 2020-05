Unieuro taglia l'IVA su tutti i prodotti Samsung: sconti fino al 36%

E' ufficialmente partito il gran finale dei Samsung Dream Days di Unieuro. Fino al 18 Maggio infatti la catena di distribuzione taglierà l'IVA su tutti i prodotti del colosso coreano, mentre su grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori lo sconto raggiunge il 36,08%

In lista troviamo tantissimi TV, tra cui oltre trenta modelli QLED su cui è possibile risparmiare somme interessanti. Tra i televisori in sconto troviamo il Q90R da 65 e 75 pollici, ma anche il Q60R da 75 pollici, il The Frame 2019 con diagonale da 49 e 55 pollici ed il Q70R da 82 pollici del 2019.

Non mancano le soundbar, su cui viene garantito uno sconto del 18,04%. E' quindi possibile portare a casa a prezzi molto convenienti le HW.Q90R da 7.1.4 canali, ma anche l'HW-400 a due canali, e l'HW-60R.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine qualche ora fa, Unieuro propone degli sconti molto interessanti anche su tantissimi smartphone Samsung.

Nelle condizioni dell'offerta però leggiamo che lo sconto viene applicato direttamente nel carrello, e sono esclusi i volantini e le promozioni in corso. Per scoprire quindi la somma finale da pagare quindi consigliamo di aggiungere al carrello uno dei prodotti a cui si è interessati. E' garantita anche la consegna gratuita.