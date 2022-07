Unieuro taglia l'IVA su tanti prodotti per il Summer Black Friday, fino al 10 Luglio

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, il Summer Black Friday di Unieuro è stato prorogato fino al 10 Luglio 2022, ma contestualmente a questa offerta ne è anche stata lanciata un’altra che taglia l’IVA su tanti prodotti.

Nella fattispecie, la catena propone sconti dal 18,04% (pari allo scorporo dell’IVA) su tanti prodotti, e dal 30% su grandi e piccoli elettrodomestici. La condizione fondamentale: l’importo minimo deve essere di 299 Euro.

L’iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di storage passa a 318,82 Euro, dai 389 Euro di listino.

Il TV Samsung Crystal UHD UE43AU7170 da 43 pollici invece passa a 311,36 Euro, il 35% in meno dai 479,90 Euro di listino, mentre il QE50Q60A da 50 pollici passa a 450,69 Euro, il 52% in meno dai 949 Euro di listino. Il QLED QE55QN90A da 55 pollici invece passa a 941,71 Euro, il 52% in meno rispetto ai 1999 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche la GoPro HERO9, a 352,34 Euro rispetto ai 429,90 Euro precedenti. Il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici invece passa a 245,79 Euro, il 23% in meno dai 319,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo sul sito Unieuro.