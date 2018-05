Unieuro taglia l'IVA su tutti i prodotti per il weekend

Nuova promozione lanciata da Unieuro per il weekend. Da oggi, 12 Maggio, fino a domani sarà possibile acquistare i prodotti in volantino senza IVA, a fronte di un ordine minimo di 299 Euro. L'offerta è valida solo su consegna a domicilio, però.

La lista dei punti vendita che aderiscono all'iniziativa è disponibile a questo indirizzo, ma vediamo insieme quali sono i prodotti che rientrano nell'offerta.

A livello di smartphone, troviamo l'Honor 6X da 32 gigabyte a 169,90 Euro a fronte dei 229 Euro di listino. Il Galaxy S8 di Samsung, invece, può essere portato a casa a 649 Euro, con uno sconto del 10 per cento contro i 729 Euro imposto dal produttore. L'LG G6, nella variante dual sim da 32 gigabyte è uno dei più convenienti, a 199,90 Euro, con uno sconto netto del 33 per cento rispetto ai 299,90 Euro precedenti. Nella promozione rientra anche il Nokia 8 da 64 gigabyte, a 549 Euro, ma in questo caso lo sconto è solo dell'8 per cento sul prezzo originale.

Fronte notebook, troviamo il Lenovo Ideapad 320 a 499 Euro, l'Acer Aspire E5-553G-T5PB a 519,99 Euro ed il MateBook X di Huawei a 1199,90 Euro, ma la lista completa è disponibile a questo indirizzo.

Per quanto riguarda i televisori, invece, citiamo il Samsung UE55MU6400 da 55 pollici 4K a 799 Euro, con la versione da 40 pollici della stessa versione a 599 Euro. Il Sony KD55XE8096 invece potrà essere acquistato a 949 Euro

Per tutte le informazioni sul weekend no IVA, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.