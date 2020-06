Unieuro taglia l'IVA sui TV fino al 21 Giugno in vista della ripresa della Serie A

Nuova promozione lanciata da Unieuro, in vista della ripresa del campionato di Serie A. La popolare catena di distribuzione, infatti, nelle ultime ore sta inviando una mail a vari utenti contenente un codice che permette di ottenere uno sconto extra del 18,04% su tutti i TV a partire da 999 Euro.

L'offerta NO IVA sarà attiva fino al 21 Giugno 2020, proprio il giorno della ripresa della Serie A dopo il lockdown imposto dal Coronavirus, e prevede anche il pagamento da settembre a tasso zero in dieci mesi sugli acquisti effettuati.

Usufruire della promozione è molto semplice: basta andare in negozio o collegarsi al sito web, scegliere il proprio TV preferito ed utilizzare il codice sconto ricevuto nella mail o mostrare il codice barre alla cassa.

Lo sconto del 18,04% si applica su tutti i TV a partire da 999 Euro, anche su quelli eventualmente già in promozione. Ovviamente, il coupon ricevuto è utilizzabile solo una volta nel periodo indicato ed è pari allo scorporo dell'IVA al 22%, il funzionamento è molto semplice: se il prezzo di un TV è di €999, al netto di IVA 22% = €818,85 (999 : 1,22) pari al 18,04% di sconto.

L'invio dei codici promozionali è iniziato nel pomeriggio di ieri. Per tutti i dettagli sugli sconti di Unieuro, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata ai volantini.