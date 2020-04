Unieuro taglia l'IVA su tutti i TV fino al 3 maggio: i dettagli della promozione

Nuova promozione di Unieuro, rivolta a coloro che sono iscritti al sito web ed alla newsletter. In queste ore la catena di distribuzione sta informando gli utenti che fino al 3 Maggio 2020 sarà disponibile un'imperdibile offerta No Iva che permetterà di godere dello scorporo dell'imposta sul valore aggiunto.

Nello specifico, utilizzando il coupon presente nella mail, sarà possibile ottenere uno sconto del 18.04% su tutti i televisori con prezzi a partire da 999 Euro. La promozione è valida sia online che negli store fisici aperti: il codice dovrà essere inserito direttamente nel carrello al momento della finalizzazione dell'acquisto, oppure basterà stampare la mail e procedere con la scannerizzazione del codice barre in cassa.

Il coupon è ovviamente utilizzabile una sola volta: lo scorporo dell'IVA al 22% è pari ad uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Un esempio: prezzo prodotto €999, al netto di IVA 22% = €818,85 (999 : 1,22) pari al 18,04% di sconto.

Secondo le prime segnalazioni, però, il codice non sarebbe ancora stato ricevuto da tutti, ma l'invio sembra essere graduale in quanto alcuni utenti hanno segnalato la ricezione della mail nella giornata di ieri, mentre a noi è stato inviato solo qualche istante fa. Non siamo inoltre a conoscenza se Unieuro stia scegliendo gli iscritti.

Si tratta di un'ottima offerta che permette di ridurre ancora di più il prezzo dei TV in promozione di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni.