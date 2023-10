Unieuro taglia a metà il prezzo di un laptop Lenovo da gaming con RTX 3050 Ti

Continuano gli Halloween Days di Unieuro, e continuano le promozioni sui prodotti d’elettronica ed informatica. Nella fattispecie, quest’oggi segnaliamo una riduzione molto interessante proposta dalla catena di distribuzione su un laptop da gaming Lenovo IdeaPad, che può essere acquistato a metà rispetto al costo di listino.

Si tratta del Lenovo Ideapad Gaming 3, nella configurazione con schermo da 16 pollici con risoluzione 1920x1200 pixel, processore Intel Core i5-12450H, 16GB di RAM, SSD da 512GB, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti e sistema operativo Windows 11 Home. il prezzo proposto è di 799,90 Euro, in calo del 50% rispetto ai 1499 Euro di listino, ma Unieuro permette anche di effettuare il pagamento in tre rate da 266,63 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero con Klarna o PayPal.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti di questo prodotto.