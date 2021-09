Unieuro taglia il prezzo di un TV Samsung QLED da 55 pollici DVB-T2: sconto di 500 Euro!

Nell'ambito del nuovo volantino Unieuro di Settembre 2021, la catena di distribuzione propone una serie di promozioni molto interessanti su tantissimi modelli di TV. Quest'oggi parliamo di un'offerta degna di nota su un modello a marchio Samsung.

Si tratta del QE55Q70A da 55 pollici, un televisore OLED 4K con supporto DVB-T2 e DVB-S2 e basato sul sistema operativo Tizen. Il televisore in questione può essere acquistato a 799 Euro, con un risparmio di 500 Euro rispetto ai 1299 Euro di listino: il risparmio quindi è del 38%, con consegna a domicilio gratuita e ritiro in negozio a costo zero.

Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento attraverso la cassa veloce PayPal, oltre che aggiungere l'assistenza aggiuntiva della durata di 36 mesi che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi. In questo caso è previsto un sovrapprezzo di 169,99 Euro.

Per quanto concerne la scheda tecnica, il televisore è dotato di un pannello QLED 4K Ultra HD con risoluzione del display di 3840x2160 pixel, ma sono anche presenti quattro porte HDMI ed il processore Quantum 4K che è in grado di ottimizzare in maniera intelligente le immagini e l'audio. L'offerta sarà disponibile fino al prossimo 26 Settembre.