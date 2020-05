Unieuro taglia il prezzo del TV Samsung QLED Q90R da 75': oltre 2000 Euro di sconto!

In concomitanza con il lancio del nuovo Sottocosto di Unieuro, la catena di distribuzione ha anche rinnovato le offerte del giorno. Nella lista di oggi troviamo anche un TV QLED di Samsung da 75 pollici.

Il modello in questione è il Q90R del 2019 con uno schermo da 75 pollici, che può essere acquistato a 2.649 Euro rispetto ai 5.399 Euro di listino, per un risparmio di 2.750 Euro pari al 50%.

A livello tecnico troviamo il processore Quantum 4K che, come avviene anche per altri modelli, utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare in tempo reale le prestazioni tenendo conto anche delle condizioni di visione ed i contenuti. Il TV è anche dotato della tecnologia di retroilluminazione Direct Full Array 16X, e del sistema Ultra Viewing Angle che permette di avere colori vibranti anche se la si guarda lateralmente. Il Quantum Dot invece consente al televisore di arrivare al 100% di volume colore per regalare colori realistici sia per le scene buie che luminose, mentre il Quantum HDR 2000 regala contrasti profondi e colori vivaci. Per i videogiocatori, è presente anche la tecnologia FreeSync VRR che riducono il ritardo con la ricezione del segnale per regalare un'esperienza di gaming fluida ed in tempo reale.