Unieuro: tantissimi TV Samsung 4K UHD in sconto sotto i 500 Euro

Anche Unieuro dedica un'ampia serie di promozioni ai televisori, nell'ambito dei numerosi volantini attualmente attivi. Nello specifico, è possibile portare a casa a prezzo ridotto alcuni TV 4K UHD a meno di 500 Euro.

Partiamo con l'UE50TU7090U da 50 pollici, che viene proposto al prezzo di 429,90 Euro, con un risparmio del 4% rispetto ai 449 Euro di listino. Sempre nella stessa fascia di prezzo troviamo anche l'UE50TU7170U da 50 pollici, anch'esso a 429 Euro ma con uno sconto più ampio, del 10%.

Salendo leggermente di prezzo, ma scendendo in termini di dimensioni della diagonale, invece, l'UE43TU8500U da 43 pollici viene proposto a 449 Euro, il 10% in meno dai 499 Euro di listino, mentre il TU8510 della Serie 8 con pannello a 43 pollici, che è disponibile in esclusiva da Unieuro, passa a 449 Euro.

Interessante anche lo sconto sul Samsung RU8000 del 2019 con schermo da 55 pollici, che passa a 499 Euro, il 54% in meno dai 1099 Euro. Il QLED Q60R da 49 pollici invece passa a 499 Euro dai 999 Euro di listino. Questi ultimi due modelli però al momento sono indicati come non disponibili sul sito web di Unieuro, ma consigliamo comunque di rivolgervi ad uno dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale per effettuare le verifiche del caso.