Unieuro, il meglio del tech in offerta fino al 17 Marzo con i nuovi sconti solo online

Come da protocollo ad inizio settimana, Unieuro rinnova i propri sconti solo online e fino al 17 Marzo 2024 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica.

Le nuove offerte solo online di Unieuro

Il Lenovo V 15 G2 nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, N4500 ed 8GB di RAM è disponibile a 299 Euro, in calo di 150 Euro rispetto ai 449,90 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy S23 brandizzato Vodafone, a 649,90 Euro, con un risparmio considerevole se si tiene conto che di listino costa 1039,99 Euro.

Tra le promozioni segnaliamo anche quella sul TV Samsung Series 7 UE55CU7170UXZT da 55 pollici, che è disponibile a 499,90 Euro, in calo dai 699,90 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche il Samsung Galaxy Tab A7 Lite, a 109,90 Euro, in calo di 90 Euro rispetto ai 199,99 Euro di listino, mentre il Motorola Moto G14 nella variante con 128 gigabyte di storage viene proposto a 109,99 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 149,99 Euro imposti dal produttore.

Tra i TV, è disponibile anche l’LG FHD Serie LQ6300 da 32 pollici a 279,90 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 299,90 Euro di listino.

