Unieuro, telecamera di sicurezza Xiaomi scontata del 30% e con risparmio extra

Non c'è solamente l'iniziativa Sottocosto da Unieuro, in quanto la ben nota catena ha lanciato anche miriadi di altre promozioni. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire uno sconto su una telecamera di sicurezza Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la Set version di quest'ultima viene adesso proposta un prezzo pari a 69,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 99,99 euro. Questo significa che di base c'è un possibile risparmio del 30%, ovvero che, come si può evincere da un rapido calcolo, si possono risparmiare 30 euro.

Non manca poi un risparmio extra del 5% direttamente in carrello, che fa scendere il prezzo finale del prodotto a 66,49 euro, ovvero in totale c'è uno sconto pari a 33,50 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha intenzione di mettere le mani su una telecamera di sicurezza IP di questo tipo. Considerate infatti che la Set version, che include anche un Receiver, viene proposta a 99,99 euro sul portale ufficiale di Xiaomi, nonché a 69,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Il prezzo su Amazon Italia? 69,99 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto, che ricordiamo va montato su una parete esterna e dispone di risoluzione 1080p, visione notturna e supporto al Wi-Fi.