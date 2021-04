Unieuro, televisore low cost DVB-T2 in offerta sotto i 140 euro

In questo periodo non sono in pochi coloro che stanno cercando un nuovo televisore. Non è dunque un caso che le offerte in tal senso siano sempre più diffuse per quel che concerne le principali catene che vendono prodotti tech. Ad esempio, Unieuro sta effettuando uno sconto relativo proprio a un televisore low cost che supporta lo standard DVB-T2.

In particolare, il modello United LED24HK46 viene venduto a un prezzo pari a 139 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, solitamente il costo del prodotto sarebbe di 159,99 euro. Effettuando un rapido calcolo, si tratta dunque di un possibile risparmio del 13%, ovvero di 20,99 euro. Non male, considerando che lo sconto viene applicato su un televisore già poco costoso di suo.

Siamo infatti dinanzi a un modello che dispone di un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2, che strizza l'occhio a chi dispone di un televisore ormai obsoleto e vuole sostituirlo in vista delle novità lato digitale terrestre.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello di televisore né sul portale ufficiale di Amazon Italia né sul sito Web relativo a MediaWorld. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente, ovvero chi cerca un prodotto particolarmente low cost, magari per un regalo o per avere un televisore secondario.