Da Unieuro tornano gli LG Crazy Days con ottime offerte su TV e soundbar

Nuova settimana e tante nuove offerte da non perdere sulle nostre pagine. In queste ore, la nota catena di elettronica Unieuro ha lanciato alcune importanti promozioni per tutti gli appassionati dei prodotti a marchio LG. Nello specifico, sono arrivati gli LG Crazy Days, con Smart TV, soundbar e monitor ad un prezzo molto interessante.

Fino al 24 maggio sarà possibile approfittarne ad acquistare il vostro prodotto preferito con ottimi sconti. Partiamo dai TV, con il modello LG OLED55B9PLA 4K Ultra HD da 55 pollici in colorazione nera. Grazie al processore a7 di 2° generazione, potenziato con l'algoritmo AI Deep Learning, è in grado di riprodurre le immagini ricche di dettagli e con un suono personalizzato.

E’ possibile sfruttare i comandi vocali grazie all’integrazione con Google Assistant ed Amazon Alexa. Grazie alla presenza di oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti che si accendono e spengono individualmente, LG OLED TV è in grado di garantire un nero perfetto. Grazie alla presenza del Dolby Atmos e del Dolby Vision con soluzioni HDR sarà come trovarsi al cinema.

Grazie alla Gallery Mode sarà possibile visualizzare fotografie emozionanti, accompagnate da musica e aggiornate periodicamente da TripAdvisor. Il Virtual Surround Sound 5.1 è perfetto, poi, per tutti coloro che amano vivere un’esperienza di gioco completa. Le funzioni VRR e ALLM supportate sull’HDMI 2.1 possono offrire la migliore grafica possibile. Il prezzo della TV è di 1.249 euro con uno sconto del 47 percento rispetto al prezzo originale di 2.399 euro.

Un’offerta da cogliere realmente al volo. Sulla stessa onda ma con prestazioni ancora maggiori è il modello OLED65C9PLA 4K Ultra HD da 65 pollici sempre in colorazione nera ed acquistabile anch’esso con un ottimo sconto. E’ possibile farla vostra 1.999 invece di 3.499 euro, con uno sconto pari al 42 percento. Un altro modello che vi segnaliamo è l’LG OLED65B9PLA 4K Ultra HD sempre da 65 pollici, con design e specifiche pressoché invariate rispetto ai modelli precedenti. Il costo è di 1.899 euro con un risparmio del 44% se si considera il prezzo originale di 3.399 euro. Su tutti i modelli è possibile attivare anche l’estensione di garanzia per ulteriori 36 mesi direttamente dal sito ufficiale. Passando alle soundbar troviamo la versione LG SL5Y da 400 W in colorazione Nera. Grazie alla tecnologia Virtual:X ci si troverà sempre al cospetto di un suono ricco e coinvolgente.

Con i tre altoparlanti frontali ed il subwoofer, la tecnologia DTS regala un’esperienza ancora più immersiva. Sono presenti diversi ingressi ed opzioni come l'HDMI, il cavo ottico e la connettività Bluetooth, che consente di collegare dispositivi esterni come smartphone o tablet per la riproduzione di tracce audio. Per un’esperienza audio ricca di dettagli ed al giusto prezzo questa rappresenta una valida soluzione. Il costo è di soli 179 euro, con il 45 percento di sconto applicato. L’altro modello che vi presentiamo oggi è la LG SJ3.

La tecnologia Adaptive Sound Control analizza il suono in tempo reale. Quando riconosce un dialogo, regola automaticamente il suono permettendo un ascolto limpido e chiaro, mentre quando percepisce una scena d'azione aumenta i bassi per creare un impatto maggiore. Con l’Auto Sound Engine l'audio è ottimizzato con qualsiasi livello di volume, con le frequenze sempre impostate correttamente ed un bilanciamento perfetto del suono assicurato, indipendentemente dal volume.

E’ presente anche qui la connessione tramite Bluetooth, l’ingresso ottico, il portable in e la porta USB. Il suo costo è di 119 euro anzi che 199,90 euro. Trovate questi e molti altri prodotti sulla pagina dedicata agli LG Crazy Days dello store online di Unieuro.

Unieuro ha pubblicato anche il nuovo volantino valido fino al prossimo 28 Maggio con tante nuove promozioni.