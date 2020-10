Unieuro, tornano le offerte solo online: sconti su tanti smartphone e smartwatch

Tornano le “offerte solo online” di Unieuro, che saranno attive sul sito web della catena di distribuzione fino al 18 Ottobre e proporranno un’ampia gamma di promozioni su smartwatch, smartphone ed altri prodotti d’elettronica. Vediamo quali sono le più interessanti.

Partendo dagli smartphone, lo Xiaomi Redmi 9 nella variante con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage è disponibile a 149,90 Euro, l’11% in meno rispetto ai 169,90 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull’iPhone 11 da 64 gigabyte, che passa a 729 Euro, per un risparmio del 14% dagli 849 Euro imposti dal colosso di Cupertino. L’LG K50 da 32 gigabyte passa invece a 114,90 Euro, ma è interessante anche la promozione sul Realme 5, che passa a 149 Euro, il 25% in meno rispetto ai 199,90 Euro di listino. Lo Huawei P Smart da 128GB invece è disponibile a 173,99 Euro, invece, il 12% in meno dai 199,90 Euro di listino.

Per quanto concerne gli smartwatch, invece, il Samsung Galaxy Watch3 con cassa da 45mm in acciaio viene proposto a 429,90 Euro, mentre la variante con cassa da 41mm passa a 379,90 Euro, per un risparmio dell’11%. Interessante anche la promozione sul Fossil Gen 4 Sloan HR, il cui prezzo viene tagliato del 47% a 149,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.