Unieuro, tripla promo: crolla il prezzo di un TV QLED Samsung con HDMI 2.1

Se pensate che ci siano solamente le offerte del Black Friday da Unieuro, vi sbagliate. Infatti, la popolare catena sta lanciando svariate iniziative che vanno oltre al venerdì nero. In questo contesto, sono arrivate ben tre promozioni relative a un TV QLED di Samsung con funzionalità HDMI 2.1.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Samsung TV QLED QE65Q70A, tra l'altro uscito nel corso del 2021, viene ora venduto a 999 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 1.699 euro. Questo significa che già "di base" c'è un possibile risparmio del 41%, in quanto lo sconto è di 700 euro.

Passando, invece, alla seconda promozione sul prodotto, il televisore rientra nell'iniziativa di Unieuro legata al 5% di sconto in carrello. In parole povere, basta premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il prezzo a 979,05 euro (30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni già incluse). Insomma, si può proprio dire che il costo del televisore è "crollato", considerato anche il fatto che si tratta di un prodotto di relativamente recente uscita.

Arrivando infine alla terza promozione sul televisore, da un banner presente nella pagina prodotto apprendiamo che fino al 21 novembre 2021 è possibile ottenere "fino a 1.282 euro" sul proprio conto. In questi casi chiaramente è sempre bene approfondire la pagina del portale di Unieuro dedicata all'iniziativa, nonché il regolamento completo. Così facendo, è possibile comprendere che in quest'ultimo caso si tratta di un'iniziativa legata ai TV usati (anche di altre marche).

In parole povere, riportando il vecchio TV si otterrà una valutazione effettuata da Samsung, che porterà eventualmente a un rimborso (chiaramente, attenzione al fatto che quest'ultimo potrebbe essere molto inferiore al massimo stabilito e consigliamo come sempre di informarvi per bene su tutto se siete interessati, noi ci limitiamo a riportare quanto esplicitato dal portale ufficiale della nota catena).

Al netto della tripla promozione di Unieuro, risulta interessante dare un'occhiata ad alcune caratteristiche tecniche di Samsung TV QLED QE65Q70A. Infatti, quest'ultimo presenta un pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché il sistema operativo Tizen. Immancabile poi il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, ma ciò che attirerà maggiormente i videogiocatori sono le funzionalità HDMI 2.1 supportate.

Infatti, come avevamo già spiegato nel nostro approfondimento relativo alla gamma di TV Samsung 2021, il modello QE65Q70A presenta una porta HDMI 2.1 in grado di supportare svariate funzionalità di questo tipo, tra cui l'ALLM.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre i rivenditori di Amazon Italia propongono il televisore a partire da 1082,20 euro.