Unieuro, TV 4K in esclusiva in offerta a 170 euro in meno del solito

In seguito alla promozione relativa al TV QLED 4K Samsung, "torniamo" da Unieuro per via di un'offerta legata a un altro televisore. Infatti, la nota catena ha deciso di abbassare il prezzo di un modello disponibile in esclusiva Unieuro.

Più precisamente, ci riferiamo a TCL 55EP660, che viene venduto a 399 euro sul sito ufficiale della nota catena. Facendo riferimento a quest'ultimo, precedentemente il prezzo era pari a 649 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio di 250 euro. Tuttavia, l'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra sta continuando da Unieuro e quindi, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale scende a 379,05 euro, per uno sconto totale di 269,95 euro.

Insomma, la promozione lanciata dalla nota catena può risultare intrigante per una certa tipologia di utente. Tra l'altro, si sta parlando di un televisore disponibile unicamente da Unieuro, come indicato dal portale ufficiale. Questo significa che non è possibile trovare questo modello negli altri principali store, né da MediaWord né su Amazon Italia.

Per il resto, è bene precisare che si tratta di uno Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android TV. Per maggiori dettagli in merito al modello coinvolto, potete fare riferimento al sito ufficiale di TCL.