Unieuro, TV 4K Samsung scontato in esclusiva: prezzo più basso del Web

Dopo aver lanciato gli sconti "Natalissimi", Unieuro torna a proporre delle promozioni tecnologiche. In particolare, restiamo nel campo dei televisori, dato che la nota catena ha deciso di scontare, in esclusiva, un TV 4K di Samsung.

Più precisamente, il modello coinvolto è Samsung Series 8 TU8510. Il prezzo a cui viene proposto quest'ultimo è pari a 429 euro. Stando al sito ufficiale di Unieuro, in genere il costo del prodotto sarebbe di 499 euro, quindi già così si tratta di uno sconto del 14%, ovvero di 70 euro. Tuttavia, non è finita qui: aggiungendo il prodotto al carrello, è possibile ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, il prezzo finale diventa 407,55 euro, per uno sconto totale pari a 91,45 euro.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore con un pannello avente diagonale di 43 pollici, nonché risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Non siamo riusciti a trovare questo modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld, in quanto si tratta di un'esclusiva Unieuro. Per quel che concerne il prezzo, il televisore era già finito in sconto a ottobre 2020, ma in quel caso il costo era più elevato.

Dando un'occhiata in generale online, sembra che quello proposto da Unieuro sia il prezzo più basso del Web.