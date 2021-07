Unieuro, TV 55 pollici 8K LG 2021 a 470 euro in meno e sconto extra

In seguito all'offerta relativa a un decoder DVB-T2 economico, Unieuro torna a proporre sconti legati al mondo tech. Più precisamente, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un televisore di LG uscito nel 2021.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello LG NanoCell 55NANO966PA viene proposto a 1329 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il prezzo sarebbe pari a 1799 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 26%, ovvero di 470 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Il prezzo finale diventa quindi 1262,55 euro, per uno sconto totale di 536,45 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi cerca un televisore di una certa fascia.

Ricordiamo che il modello LG NanoCell 55NANO966PA dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano quattro porte HDMI, così come è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il sistema operativo è il classico webOS di LG, quindi non mancano tutte le funzionalità smart a cui siete abituati.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende questo modello a 1329 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono il televisore a 1740,91 euro.