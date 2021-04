Unieuro, TV DVB-T2 32' in offerta sotto i 190 euro con sconto extra

Dopo aver trattato gli sconti relativi a diversi smartphone, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta legata a un televisore economico da 32 pollici.

Più precisamente, il dispositivo SABA SA32B46 viene proposto a un prezzo di 189 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il costo del prodotto era pari a 219 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio del 13%, ovvero di 30 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il televisore rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto: basta aggiungere il prodotto al carrello e il prezzo finale diventa 179,55 euro, per uno sconto totale di 39,45 euro.

Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca inoltre ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Insomma, si tratta di un prodotto che potrebbe fare gola a coloro che cercano, senza troppe pretese, un nuovo televisore o magari un prodotto da affiancare a quello principale.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono televisori in Italia, abbiamo notato che questo specifico modello al momento non risulta disponibile né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.