Unieuro, TV DVB-T2 da 32 pollici in offerta sotto i 190 euro

Lo sappiamo: in queste ore le offerte legate al mondo dei televisori sono parecchie (e no, non si tratta di un pesce d'aprile). Tuttavia, se disponete di un budget ridotto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla promozione relativa a un TV economico da 32 pollici lanciata da Unieuro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo del modello United LED32HK62 in questi giorni è pari a 189 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto era di 199,90 euro. Essenzialmente, lo sconto è dunque del 5%, ovvero si risparmiano 10,90 euro. Al netto della promozione, che chiaramente non è delle più consistenti, quello che può risultare interessante è il prezzo del dispositivo in sé, dato che risulta economico già di suo.

Siamo dinanzi a un televisore che dispone di un pannello con diagonale pari a 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non aspettatevi dunque una qualità particolarmente elevata, ma sappiamo bene che tra di voi ci sono anche delle persone che cercano semplicemente prodotti low cost dall'ampio schermo, magari per un regalo o per posizionare in casa un TV "secondario". Inoltre, in questo periodo non sono in pochi coloro che stanno sostituendo i vari televisori per via dei cambiamenti in termini di digitale terrestre. Ovviamente, il TV al centro dell'offerta supporta gli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, abbiamo provato a cercare online eventuali altre promozioni relative al prodotto, ma con scarsi risultati. Infatti, i siti Web ufficiali di Amazon Italia e MediaWorld non mettono a disposizione questo televisore. Insomma, la promozione avviata da Unieuro potrebbe effettivamente risultare interessante per qualcuno, al netto del fatto che in questi giorni le offerte relative ai TV economici si stanno moltiplicando.