Unieuro, TV DVB-T2 in offerta a meno di 100 euro per i Cyber Days

Non ci sono solamente le offerte di Natale da Unieuro. Infatti, nonostante la giornata del Cyber Monday sia passata, sono ancora disponibili degli "sconti residui". Tra questi, spicca una promozione relativa a un televisore particolarmente low cost.

Più precisamente, il modello TEKLIO TK24HG5 viene adesso proposto a un prezzo pari a 99,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il televisore veniva proposto a 149,99 euro. C'è dunque di mezzo uno sconto del 33%, ovvero risulta possibile risparmiare 50 euro.

L'offerta rientra nell'iniziativa Cyber Days di Unieuro, che proseguirà fino al 30 novembre 2022. Si fa in ogni caso riferimento a un televisore che dispone di un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non mancano due porte HDMI e ovviamente il supporto allo standard DVB-T2, legato al "nuovo digitale terrestre".

Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione non di poco conto per chi è alla ricerca di un TV low cost. Certo, non si fa riferimento a un modello per tutti, ma chi non ha troppe esigenze potrebbe effettuare un buon affare. Per il resto, visto l'imminente arrivo di dicembre 2022, potreste voler restare aggiornati sulle iniziative promozionali. Come non perdere le varie offerte? Il canale Telegram degli sconti potrebbe tornarvi utile.