Unieuro, TV DVB-T2 in offerta esclusiva sotto i 150 euro

Non ci sono solamente i "Lovely Days" da Unieuro in queste ore. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre offerte tecnologiche. Tra queste, troviamo una promozione esclusiva relativa a un TV con supporto allo standard DVB-T2.

Più precisamente, il modello Hitachi 24HE2000W viene proposto a 149 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Unieuro, in genere il costo sarebbe pari a 179 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto del 16%, ovvero di 30 euro. Inoltre, viene infranta la "barriera psicologica" dei 150 euro.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore da 24 pollici con risoluzione WXGA (1366 x 768 pixel), dunque siamo dinanzi a un prodotto entry-level adatto a un determinato tipo di utente poco esigente. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una buona occasione, ad esempio, per coloro che stanno semplicemente cercando un televisore secondario, da affiancare a prodotti di alta caratura. In ogni caso, il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2 può sicuramente interessare chi dispone ancora di un TV risalente a diversi anni fa.

Per il resto, dato che ci riferiamo a un prodotto in esclusiva Unieuro, questo specifico modello non è particolarmente semplice da trovare altrove e infatti non siamo riusciti a trovarlo né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia.