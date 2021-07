Unieuro, TV DVB-T2 in promozione sotto ai 140 euro con ulteriore sconto

Non ci sono solamente offerte su smartphone da Unieuro: la nota catena ha infatti avviato anche una promozione relativa a un televisore particolarmente economico compatibile con lo standard DVB-T2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello United LED24H44 viene venduto a un prezzo di 139 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 169,99 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 18%, ovvero di 30,99 euro. In ogni caso, il televisore rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 132,05 euro, per uno sconto totale di 37,94 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore particolarmente low cost, considerando anche il fatto che la precedente promozione che abbiamo riportato a giugno 2021 proponeva il televisore a un prezzo più elevato. Ricordiamo inoltre che il modello coinvolto presenta uno schermo da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), nonché l'ovvio supporto allo standard DVB-T2. Non mancano inoltre 2 porte HDMI.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon vendono il prodotto a 163 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.