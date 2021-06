Unieuro, TV DVB-T2 United scende sotto i 150 euro e c'è uno sconto extra

Non ci sono solamente offerte legate a smart TV di Sony da Unieuro in queste ore. Infatti, la nota catena ha avviato anche una promozione relativa a un televisore economico di United.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello United LED24H44 viene proposto a un prezzo pari a 149 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il dispositivo verrebbe venduto a 169,99 euro, quindi si tratterebbe già così di uno sconto del 12%, ovvero di 20,99 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore risparmio del 5% direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale scende a 141,55 euro, per uno sconto totale di 28,44 euro. Non male, considerando che il televisore è low cost già di suo.

In ogni caso, il modello dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca il supporto allo standard DVB-T2, quindi il prodotto potrebbe fare gola a coloro che stanno cercando un televisore dal basso costo in vista del prossimo arrivo del "nuovo digitale terrestre".

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico televisore né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.