Unieuro, TV HD DVB-T2 in offerta esclusiva a meno di 170 euro

Dopo aver trattato gli sconti relativi ad Android TV e smartphone 5G disponibili da Unieuro, "torniamo" da quest'ultima catena per via di un'altra offerta tecnologica interessante. Infatti, Unieuro ha lanciato una promozione esclusive legata a un televisore HD.

Più precisamente, il modello Hitachi 32HE1100 viene proposto a un prezzo di 169 euro mediante il sito ufficiale della nota catena. Già così si tratterebbe di un risparmio del 26%, ovvero di 60 euro, dato che il costo solitamente sarebbe di 229 euro, ma il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di avere un 5% di sconto extra. Basta, dunque, aggiungere il televisore al carrello per far scendere il prezzo finale a 160,55 euro, per uno sconto totale pari a 68,45 euro.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). In ogni caso, ovviamente non manca il supporto agli standard DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2. Insomma, siamo dinanzi a un prodotto che strizza l'occhio a chi sta cercando un televisore particolarmente economico, chiaramente senza troppe esigenze.

Considerate che si tratta di un modello difficile da reperire altrove, in quanto prodotto in esclusiva Unieuro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

