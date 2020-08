Unieuro: TV LED 4K HDR Sony 2020 in sconto a ben 315 euro in meno!

Dopo esserci soffermati sulle promozioni relative al mondo smartphone, "torniamo" da Unieuro per via di un'altra offerta che potrebbe fare gola a una certa tipologia di utenti. Più precisamente, ci riferiamo alla combinazione di sconti su un TV LED 4K HDR della gamma 2020 di Sony.

Infatti, la nota catena ha portato il prezzo del modello Sony KD-49XH95 da 49 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), che dispone del sistema operativo Android TV, a 1036 euro sul suo sito ufficiale. In genere, il prezzo, stando al portale di Unieuro, sarebbe di 1299 euro, quindi già così si sta parlando di un risparmio di 263 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, in questi giorni da Unieuro è attiva una promozione che permette di ottenere uno sconto extra del 5%. Questo prodotto rientra nell'iniziativa.

Basta, dunque, aggiungere il televisore al carrello per far scendere il prezzo a 984,20 euro, cifra che, tra l'altro, infrange la barriera psicologica dei 1000 euro. In ogni caso, lo sconto totale è quindi pari a 314,80 euro. Insomma, quella di Unieuro è sicuramente un'offerta interessante per chi vuole puntare a un modello di questo tipo.

Considerate, infatti, che il modello coinvolto, noto anche come KD-49XH9505, viene venduto a un prezzo di 1199 euro da MediaWorld. Per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, il costo è fissato a 1146,67 euro.