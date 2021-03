Unieuro, TV LG 4K DVB-T2 in offerta al 43% in meno del solito

Non ci sono solamente gli "Sconti Batticuore" attivi da Unieuro in questo periodo. Infatti, la nota catena sta proponendo anche una promozione relativa a un televisore di LG con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello LG 70UN71006LA viene venduto a un prezzo di 849 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del televisore era pari a 1499 euro. Questo significa che siamo dinanzi a uno sconto del 43%, ovvero di 650 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un televisore che rientra in questa fascia.

Ricordiamo che si tratta di un TV che dispone di un ampio pannello da 70 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è il classico webOS di LG, quindi sono presenti tutte le varie funzionalità smart che vi aspettate. Inoltre, chiaramente non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto disponibili online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon ha scontato questo modello. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone questo televisore a 849,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che questo TV era già stato in offerta a un prezzo simile (in alcuni casi anche leggermente più basso). Tuttavia, potrebbe trattarsi di una promozione interessante per coloro che si sono persi gli sconti precedenti.