Unieuro, TV LG 4K in offerta limitata: costa meno della promo Fuoritutto

Dopo aver scontato un prodotto Samsung in esclusiva, Unieuro torna a lanciare promozioni interessanti per quel che concerne il mondo dei televisori. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione limitata relativa a un televisore LG con risoluzione 4K.

In particolare, il modello LG NanoCell 55SM8050PLC viene venduto a un prezzo pari a 583 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web della nota catena, solitamente il televisore sarebbe venduto a 799 euro, quindi già così si tratterebbe di uno sconto pari a 216 euro. Tuttavia, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo finale scende a 553,85 euro, per un risparmio totale di 245,15 euro. Sul portale di Unieuro si legge: "Offerta limitata Valida fino al 15/05/2021". Vi ricordiamo che si tratta di un televisore con pannello con diagonale pari a 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

I più attenti tra di voi si ricorderanno che il prodotto era già stato scontato qualche tempo fa, nel contesto dell'iniziativa Fuoritutto di Unieuro. Tuttavia, in quel caso LG NanoCell 55SM8050PLC veniva venduto a 579 euro, ovvero 25,15 euro in più rispetto al costo attuale. Insomma, è stata superata la promozione del Fuoritutto.

Per quanto riguarda, invece, gli altri principali store online, non siamo riusciti a trovare il prodotto né sul portale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.