Unieuro, TV LG 4K OLED 2021 in offerta del 23% con sconto extra

Dopo aver trattato un'offerta su un TV 4K OLED di Sony, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da Unieuro in termini di promozioni tech. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto legato a un televisore OLED 4K di LG.

In particolare, LG OLED EVO OLED65G16LA viene venduto a un prezzo di 2306 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in genere il costo del prodotto sarebbe di 2999 euro. Si tratterebbe dunque, già così, di un possibile risparmio del 23%, ovvero di 693 euro. Tuttavia, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 2220,70 euro, per un risparmio totale di 778,30 euro. Niente male, considerando anche il fatto che si tratta di un modello uscito nel 2021.

Ricordiamo che il televisore dispone di un pannello OLED di 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano ovviamente tutte le funzionalità smart del caso, dato che è presente il sistema operativo webOS. Risulta poi immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che fanno riferimento rispettivamente a digitale terrestre e satellitare.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato uno sconto relativo al prodotto. Infatti, il prezzo in questo caso è pari a 2320 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello su Amazon Italia.