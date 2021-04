Unieuro, TV LG 75 4K in offerta al 35% in meno del solito

Non ci sono solamente offerte legate a televisori economici in queste ore da Unieuro. Infatti, la nota catena sta scontando anche prodotti appartenenti a fasce di prezzo superiori. Tra questi, troviamo un TV di LG da 75 pollici con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello LG 75UN71006LC viene proposto a un prezzo di 899 euro. Stando al portale ufficiale di Unieuro, in precedenza il costo del televisore era pari a 1399 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 35%, ovvero di 500 euro. Non male, considerando anche il fatto che giusto qualche settimana fa questo dispositivo costava 949 euro su Amazon.

Ricordiamo che il televisore dispone di un pannello con diagonale da 75 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è webOS, quindi sono disponibili tutte le funzionalità smart del caso. Non manca inoltre chiaramente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, che fanno riferimento ai "cambiamenti" in termini di satellitare e digitale terrestre.

Per il resto, effettuando delle ricerche relative agli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha scontato il televisore. Infatti, il prezzo è anche in questo caso di 899 euro. Discorso diverso, invece, per quel che concerne i rivenditori di Amazon Italia, dato che questi ultimi propongono il prodotto a 1042,43 euro.