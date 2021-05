Unieuro, TV LG CX scontato del 31% con Pass Sport NOW in omaggio

Dopo aver trattato il lancio dell'iniziativa "Sottocosto", è giunto il momento di analizzare più da vicino le offerte proposte da Unieuro. Più precisamente, ci soffermiamo su un TV di LG appartenente alla serie CX.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello LG OLED48CX6LB viene venduto a un prezzo di 1099 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del televisore era di 1599 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 31%, ovvero di 500 euro. Niente male, considerando anche il fatto che si tratta di un modello ben conosciuto dagli appassionati del mondo TV.

In ogni caso, da oggi 28 maggio 2021 c'è anche in omaggio la NOW Smart Stick (qui il regolamento completo dell'iniziativa), che consente di accedere a svariati contenuti in streaming. Questa chiavetta va collegata alla porta HDMI del televisore, ma ovviamente ci vuole un abbonamento. In tal senso, nella promozione è incluso un codice per usufruire di un mese del Pass Sport di NOW in HD su due dispositivi in contemporanea.

Per il resto, ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello OLED da 48 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è webOS e non manca il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che questo modello viene proposto a 1398 euro dai rivenditori di Amazon Italia. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul portale ufficiale di MediaWorld.

In ogni caso, se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di LG CX.