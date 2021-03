Unieuro: TV LG DVB-T2 in offerta a meno di 160 euro, Amazon rilancia

Dopo aver trattato lo sconto relativo al TV LG OLED CX da 55 pollici, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni in campo di televisori messe a disposizione da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta legata a un TV di LG che supporta lo standard DVB-T2.

Più precisamente, il modello LG 22TN410V-PZ.API viene venduto a un prezzo di 155 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era pari a 159,99 euro. Si tratta dunque di uno sconto del 3%, ovvero di 4,99 euro. Tuttavia, in questo caso non è tanto l'offerta a risultare interessante, bensì la disponibilità del prodotto in sé.

Infatti, in genere non è semplice trovare un monitor TV, tra l'altro di un brand blasonato, a un prezzo così basso sul portale ufficiale di una della catene più conosciute in Italia. In ogni caso, siamo dinanzi a un prodotto che dispone di un pannello da 22 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e supporta gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, potrebbe trattarsi dell'occasione giusta per chi sta cercando un monitor TV di questo tipo, ovviamente senza troppe esigenze. Si tratta infatti di un prodotto che strizza l'occhio a chi ha un budget particolarmente "ridotto".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono questo modello a un prezzo ancora più basso. Infatti, il monitor TV si può acquistare a 140 euro. In questo caso, però, informatevi per bene in merito al rivenditore coinvolto. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare il televisore sul portale ufficiale di MediaWorld.