Unieuro, TV LG NanoCell 2021 in offerta al 31% in meno con sconto extra

Oltre alla promozione relativa a un notebook da gaming Acer con RTX 3070, Unieuro propone anche altri sconti in ambito tech. Tra questi, troviamo un'offerta legata a un TV LG NanoCell uscito nel 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG NanoCell 50NANO756PA viene proposto a 599 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il costo del prodotto sarebbe di 879 euro. Già così si tratterebbe dunque di un possibile risparmio del 31%, ovvero di 280 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 569,05 euro, per un risparmio totale di 309,95 euro.

Il televisore in promozione dispone di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di tre porte HDMI. Il sistema operativo è il classico webOS di LG, quindi non mancano delle funzionalità smart. Presente inoltre il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Insomma, lo sconto potrebbe fare gola a chi sta cercando un televisore 4K uscito di recente che non costi troppo.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. La promozione avviata da Unieuro potrebbe dunque effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.