Unieuro, TV LG NanoCell 4K 2021 da 65 pollici scontato del 39%

Dopo essere stata coinvolta nelle offerte "Back to School" di NVIDIA, Unieuro torna a lanciare promozioni in ambito tech. In particolare, la nota catena ha messo in sconto un TV NanoCell 4K di LG uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello LG NanoCell 65NANO756PA viene venduto a 749,90 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Il prezzo in precedenza era di 1249 euro, stando a quanto si può leggere sull'apposito portale. Per farla breve, si tratta dunque di uno sconto del 39%, ovvero di 499,10 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia, considerando anche il fatto che fino al 30 settembre 2021 c'è una promozione che propone 10 voucher legati a Rakuten TV con l'acquisto di un TV LG NanoCell.

In ogni caso, l'iniziativa promozionale relativa al televisore rientra nel volantino "Back To School", che sarà attivo fino al 31 agosto 2021. Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di 3 porte HDMI. Non manca poi ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, così come è presente il sistema operativo webOS, che permette di accedere a svariate funzionalità smart.

Per il resto, analizzando le proposte relative al prodotto effettuate dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia hanno avviato un'iniziativa promozionale simile. Infatti, il prezzo del televisore è sceso anche in questo caso a 749,90 euro. Per il resto, sul portale ufficiale di LG il costo è di 829 euro, mentre non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web di MediaWorld.