Unieuro, TV LG NanoCell 4K 2021 in offerta al 42% in meno del solito

Dopo aver trattato l'avvio dell'iniziativa "Speciale LG", torniamo da Unieuro per dare un'occhiata più approfondita agli sconti relativi al mondo dei televisori. Più precisamente, ci soffermiamo su un'offerta legata a un TV LG NanoCell di recente uscita.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG NanoCell NANO81 65NANO816PA viene proposto a un prezzo di 799,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 1399 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 42%, ovvero di 599,10 euro. Non male, soprattutto considerando il fatto che si tratta di un modello uscito nel 2021.

Questo televisore dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Essenzialmente scontata la presenza del sistema operativo webOS di LG, che di fatto "porta con sé" tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo, così come risulta immancabile il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per quel che riguarda gli altri principali store online, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Per il resto, il prodotto viene venduto a 1399 euro sul sito Web ufficiale di LG. Euronics propone invece il prodotto a 1224 euro, mentre Trony vende il televisore a 1149 euro.