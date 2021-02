Unieuro: TV LG NanoCell 4K in offerta esclusiva, sconto di 600 euro

Dopo aver lanciato la promozione legata al router Huawei con Wi-Fi 6 Plus, Unieuro è tornata a proporre offerte in ambito tecnologico. Questa volta ci inoltriamo nel mondo dei televisori, in quanto la nota catena ha messo in sconto in esclusiva un TV LG NanoCell con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello LG NanoCell NANO91 65NANO916NA viene venduto a un costo di 1099 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo del prodotto sarebbe pari a 1699 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 35%, ovvero di 600 euro. Insomma, siamo dinanzi a uno sconto di una certa sostanza, considerando anche che si tratta di un'offerta in esclusiva.

Per quel che concerne il televisore, quest'ultimo dispone di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è WebOS di LG e dunque non mancano tutte le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo. Per il resto, è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

In parole povere, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia, visto che siamo dinanzi a un prodotto che tra l'altro è difficile da reperire altrove, in quanto esclusiva Unieuro.